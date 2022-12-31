Кто звонил с незнакомого номера телефона

На нашем сайте вы можете проверить незнакомый номер телефона и узнать кто вам звонил. Вам будет предоставлена следующая информация: отзывы о номере телефона от реальных посетителей, сотовый оператор и регион. Чаще всего звонки с незнакомых мобильных номеров поступают от мошенников или представителей разных сфер услуг.
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Совсем охамели! Названивают с номера 89017647978 даже по ночам! Пришлось отключать на ночь телефон. Так теперь мне эти мошенники оставляют какие-то странные голосовые сообщения! Мошенники
дорогие друзья!!вам не кажется что это МТС сам рассылает всем абонентам свои рекламы?честно достали они уже всякая шняга))мошенники. Мошенники
Пропущенный звонок. Включается автоответчик: "Ваша позиция в очереди 5. Благодарим за терпение". Дальше ждать не стала. Другое
Некто Алиса, мед.обследование бесплатное, задают вопросы с очевидным ответом "да". Как минимум навязывание услуг, возможно, мошенники Реклама
Предлагали кредитную карту навязчиво, номер принадлежит Ленинградской области! От левого банка партера! Не советую брать трубку с этого номера! Мошенники! Номер постоянно занят у них! Думаю из мест лишения свободы! Будьте бдительны и внимательны! Мошенники
Предлогают микрозайм. Шлите их на три буквы. Спам попрошайки,мошенники вымогатели,нищеброды,аферисты. Всем добра Мошенники
Говорит что сделал звонок на номер и приостановились расчётные операции и теперь должны компенсировать убытки. Мошенники
Робот, вещал мне о том что он мне сейчас расскажет какую то чудо информацию и я как эксперт начну продавать гораздо больше Реклама
Механический голос сообщил, что это сбербанк и с моего он-лайн банка попытка взять кредит. Отключила звонок. Мошенники
Впаривают банкротство, компания Банкирро. На вопросы не отвечают, информация о процедцре недостоверная. Не рекомендую. Мошенники
Мошенники типа из банка. Другое
Мошенники. Представляются следственм комитетом по расследованию экономических преступлений. Разводят на ответы да и нет. Мошенники
Молодой человек представился сотрудником полиции.Он правильно назвал мои ФИО. Много чего говорил,пугал,выспрашивал,потом пригласил в отдел полиции по адресу ул. Коммунистическая 75 города Саранск(это Мордовия!!!!!!). С московского номера... И когда я сказала,что сейчас запишу (имела в виду на листочек) молодой человек прервал разговор Мошенники
Это мошенники, представляются конторкой по списанию долгов, которых нет. Мошенники
Машенники Мошенники
Представились сотрудником полиции, спрашивали, знаю ли я такого-то...совершается правонарушение ст.327 и т.д.. Мошенники
А мне представились следователем по экономической безопасности и противодействия коррупции. Мошенники
Типо от банка ВТБ, смена тел.номера... Мошенники
Мошенники, робот дозвонщик типо от сбера Мошенники
Представились следователем , хамили . Говорили с моего счёта по доверенности хотели снять деньги . Повесила трубку, предполагаю мошенники Мошенники